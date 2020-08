Beachvolleyball-Star Julius Thole muss ohne seinen kongenialen Partner Clemens Wickler beim Turnier in Düsseldorf antreten (Beachvolleyball: "comdirect beach tour" ab Samstag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Wickler zog für das Turnier im Rahmen der Road to Timmendorfer Strand zurück und wird am Wochenende durch den niederländischen Ex-Weltmeister (2013) Alexander Brouwer ersetzt.

Anzeige

Brouwer ist für Thole kein Unbekannter, auf dem Weg ins WM-Finale 2019 in Hamburg gewannen die beiden Deutschen im Sechzehntel-Finale gegen den Niederländer und seinen Partner Robert Meeuwsen mit 2:0.

Auch Ehlers/Flüggen müssen passen

Das deutsche Top-Duo hatte in der vergangenen Woche noch ein Trainingslager auf Borkum absolviert, für das zweite Turnier in Düsseldorf waren Thole/Wickler als Top-Team gesetzt. Im ersten Turnier der Serie hatten sie ebenfalls in Düsseldorf am Ende Platz drei belegt.

Auch das zweite Nationalteam Nils Ehlers/Lars Flüggen kann verletzungsbedingt nicht in Düsseldorf teilnehmen, im ersten Turnier hatten sie Platz zwei belegt.

Für die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand (3. bis 6. September LIVE im TV auf SPORT1) sind beide deutschen Top-Duos allerdings bereits qualifiziert.