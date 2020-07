Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben nach zehnmonatiger Wettkampfpause ein souveränes Comeback gefeiert.

Die Vizeweltmeister von 2019 gewannen ihre beiden Auftaktspiele bei der nationalen Beach-Tour in Düsseldorf ohne Satzverlust.

Thole und Wickler setzten sich gegen Lukas Pfretzschner und Steven van de Velde ebenso mit 2:0 (21:18, 21:12) durch wie gegen Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms (21:16, 22:20). Der Halbfinaleinzug ist den beiden Topfavoriten nur noch theoretisch zu nehmen.

Zum Abschluss der Gruppenphase folgt am Abend (19.15 Uhr/Sport1) das Duell gegen das Zwillingsduo Bennet und David Poniewaz, die im vergangenen Jahr den deutschen Meistertitel errungen haben. Die Halbfinalspiele und das Finale folgen am Samstag im Düsseldorfer Arena-Sportpark.

In der vergangenen Woche hatte sich das Duo Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre im Finale gegen Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch den Sieg bei den Frauen gesichert. In den kommenden beiden Wochen trifft sich Deutschland Beachvolleyball-Elite erneut in Düsseldorf, danach macht die Beach-Tour Station in Hamburg und Timmendorfer Strand, dort finden ab dem 3. September auch die Deutsche Meisterschaft statt.