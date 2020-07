Das ist dann mal eine faustdicke Überraschung auf der sogenannten Road to Timmendorfer Strand: (Road to Timmendorfer Strand: LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Louisa Lippmann wird zum Auftakt der Beachvolleyball-Turnierserie für Frauen und Männer, die Anfang September mit den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand ihren Höhepunkt erfährt, ein ungewohntes Gastspiel auf Sand geben.

Die deutsche Volleyball-Nationalspielerin, die nach ihrem Wechsel zum chinesischen Topklub Schanghai Bright Ubest inzwischen seit Anfang des Jahres wieder für den SSC Palmberg Schwerin spielt, springt am kommenden Freitag in Düsseldorf kurzfristig für Victoria Bieneck ein, die sich nach einer Verletzung aktuell im Aufbautraining befindet.

Lippmann springt für Bieneck ein

An der Seite von Isabel Schneider ist es für Hallensportlerin Lippmann die Premiere als Beachvolleyballerin bei einem Hochkaräter-Turnier dieser Art.(LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

"Für mich ist es ein Gang ins Ungewisse. Nach dem Ausfall der Hallen-Saison freue ich mich sehr auf diese Möglichkeit, die mich persönlich und als Sportlerin noch einmal nach vorn bringen wird", sagte die dreimalige Volleyballerin des Jahres. "Trotzdem muss man die Erwartungen dämpfen. Es ist das erste Mal, dass ich im Sand stehe und im Moment jeden Tag neue Dinge dazulerne."

Dabei hatte Lippmann das Beach-Intermezzo zunächst gar nicht vorgesehen - vielmehr ergriff Schneider die Initiative.

"Ich wusste, dass Louisa an ein paar Themen im Sand in Hamburg arbeitet. Daher ist sie unseren Trainern und mir als Ersatz in den Sinn gekommen. Wir haben das besprochen und gefragt, ob sie Lust hat. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung und bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können. Sie ist eine herausragende Volleyballerin", so Schneider.

Nach Rückkehr: So geht es für Louisa Lippmann weiter

Von Palmberg nach Schanghai und zurück

Lippmann, die sich im Moment in Hamburg fit hält und auf die neue Vereinssaison vorbereitet, hatte in der vergangenen Saison in Schanghai und Schwerin aufgeschlagen.

Nach dem Abbruch der Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie ist der Auftakt der deutschen Tour ihr erster Wettkampf seit Mitte März.

Für Niclas Hildebrand ist Lippmanns einmaliger Sand-Wechsel ein wichtiges Zeichen. "Sie nutzt als Hallen-Nationalspielerin und eine der besten Diagonalangreiferinnen weltweit die Möglichkeit, um sich individual weiterzuentwickeln und im Sand neu zu lernen", sagte der Beachvolleyball-Sportdirektor des deutschen Volleyball-Verbands

Die Deutsche Meisterschaft findet vom 3. bis 6. September ebenfalls in Timmendorfer Strand statt. (Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team)

