Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (29) hat bei ihrem Comeback nach knapp zweijähriger Auszeit einen ersten Erfolg gefeiert.

An der Seite ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne gewann die Hamburgerin in Düsseldorf beim Qualifikationsturnier "Road to Timmendorfer Strand" für die deutschen Meisterschaften (Alle Stationen LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) das Auftaktspiel gegen Lena und Sarah Overländer 2:1 (19:21, 21:12, 15:9).

Walkenhorst, die mit Laura Ludwig 2016 bei den Sommerspielen in Rio Gold geholt und zwei Jahre später wegen anhaltender körperlicher Probleme ihre Karriere beendet hatte, will nochmal angreifen. Erstes Ziel ist die Qualifikation für die DM in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September). Sollte das an diesem Wochenende nicht gelingen, bliebe nur noch die Tourstation Hamburg (14. bis 16. August).

Fernziel sind die übernächsten Olympischen Spiele. "Wenn ich merke, dass mein Körper das schmerzfrei mitmacht, dann könnte ich mir Paris 2024 tatsächlich vorstellen", hatte Walkenhorst gesagt.