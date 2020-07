Trotz einer ordentlichen Leistung von Beachvolleyball-Debütantin Louisa Lippmann hat das Favoriten-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch bei der "comdirect beach tour" nichts anbrennen lassen.

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin Ludwig und Ex-Volleyballerin Kozuch setzten sich in Düsseldorf in ihrer Auftaktpartie nach einer souveränen Vorstellung in zwei Sätzen mit 21:14, 21:14 durch.

Für das Duo war es der erste Sieg nach monatelanger Wettkampfpause.

An der Seite von Isabel Schneider überzeugte Volleyball-Star Lippmann bei ihrem Debüt auch SPORT1-Experte Julius Brink, wenngleich sich das erfahrenere Top-Duo letztendlich als zu stark erwies. (Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team)

Lippmann von Ludwig/Kozuch unter Druck gesetzt

Die 24-jährige Lippmann springt in Düsseldorf kurzfristig für Victoria Bieneck ein, die sich nach einer Verletzung aktuell im Aufbautraining befindet.

Ludwig und Kozuch setzten Diagonalangreiferin Lippmann bereits mit ihren Aufschlägen unter Druck, was Lippmann bei SPORT1 anschließend lachend mit "Diagonalspieler sind nicht für ihre starke Annahmen bekannt" kommentierte.

"Es ist für mich eine sehr große Umstellung. Im Beachvolleyball ist man ständig unter Druck, den nächsten Ballkontakt reinzuspielen. Es sind viele Elemente, bei denen man – wenn man es nicht kennt - hektisch in eine Situation reinrennt", sagte Lippmann.

Am Abend treffen Ludwig/Kozuch in der Gruppe A noch auf das tschechische Duo Michala Kubickova/Michala Kvapilova, Lippmann/Schneider spielen noch gegen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur.

Kampf um die Tickets für die Beach-DM

Das Turnier der Top Teams findet im Rahmen der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6.September LIVE bei SPORT1) statt.

Ludwig/Kozuch sind ebenso wie die anderen Nationalteams bereits für die DM qualifiziert und sammeln in Düsseldorf Wettkampfpraxis. "Ich denke, in den ersten Turnieren werden wir wahrscheinlich noch viel mit uns selbst beschäftigt sein", vermutete Kozuch vorab bei SPORT1.

Insgesamt sind drei Frauen- und drei Männer-Turniere geplant, am kommenden Wochenende gehen unter anderem die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an den Start.