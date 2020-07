Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Beachvolleyball-Turnier in Düsseldorf ihre Siegesserie fortgesetzt.

Die Hamburgerinnen gewannen bei der "comdirect beach tour" am Sonntag gegen das Duo Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur mit 2:0 (23:21, 21:19) und qualifizierten sich als ungeschlagener Spitzenreiter der Gruppe A für das Halbfinale (ab 15.25 Uhr im LIVESTREAM).

Für das Duo war es der dritte Sieg im dritte Spiel.

Lippmann scheidet bei Debüt aus

Für Hallen-Nationalspielerin Louisa Lippmann hingegen ist nach der Gruppenphase bei ihrer Beach-Premiere Schluss.

Mit ihrer Partnerin Isabel Schneider unterlag sie im letzten Spiel mit 1:2 (21:17, 15:21, 10:15) gegen Michala Kubickova/Michala Kvapilovaneu aus Tschechien. (Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team)

Für das neu formierte Duo war es der einzige Satzgewinn im Turnier, Lippmann plant derzeit keine weiteren Einsätze im Sand.

Kampf um die Tickets für die Beach-DM

Das Turnier der Top Teams findet im Rahmen der Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6.September LIVE bei SPORT1) statt.

Ludwig/Kozuch sind ebenso wie die anderen Nationalteams bereits für die DM qualifiziert und sammeln in Düsseldorf Wettkampfpraxis. "Ich denke, in den ersten Turnieren werden wir wahrscheinlich noch viel mit uns selbst beschäftigt sein", vermutete Kozuch vorab bei SPORT1.

Insgesamt sind drei Frauen- und drei Männer-Turniere geplant, am kommenden Wochenende gehen unter anderem die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an den Start.

