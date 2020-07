Dem Comeback von Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst steht nur noch eine Sache im Weg: Die 29-Jährige braucht dringend eine Partnerin und startet deshalb über die Sozialen Medien eine öffentliche Ausschreibung ("Player wanted").

Die "Road to Timmendorfer Strand" LIVE auf SPORT1

Anzeige

Sie könne sich vorstellen, mit einer geeigneten Partnerin "das zweite oder dritte Turnier der Road to Timmendorfer Strand und die Deutsche Meisterschaft zu spielen", schrieb sie am Montag auf Facebook und Instagram. (Road to Timmendorfer Strand: LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Walkenhorst hatte ihre Karriere Anfang 2019 nach anhaltenden gesundheitlichen Problemen eigentlich schon beendet, wollte mit Melanie Gernert jedoch eine Rückkehr auf Sand wagen.

In der Coronakrise habe sich Gernert (33) nun dazu entschieden, "sich anderweitig umzuschauen". (Olympiasieger Julius Brink verstärkt SPORT1-Team)

Training mit Drillingen während Corona

Walkenhorst berichtete zudem aus ihrem Alltag mit ihren Drillingen während der Pandemie: "An Training im Sand oder im Kraftraum war nicht zu denken. (...) Und so hat sich mein Fitnesszustand im Vergleich zum Februar natürlich leider wieder etwas verschlechtert."

Ein Einsatz zum Auftakt der Turnierserie in Düsseldorf am Freitag kommt deshalb für sie "nicht infrage".

Bei zwei weiteren Terminen im August in Hamburg und Timmendorfer Strand hätten Walkenhorst und ihre Partnerin in spe allerdings noch die Chance, sich für die DM zu qualifizieren.

Die Deutsche Meisterschaft findet vom 3. bis 6. September ebenfalls in Timmendorfer Strand statt.