Zum zweiten Mal nach Berlin 2005 ist Deutschland Gastgeber einer Beachvolleyball-WM. Diesmal finden die Wettbewerbe im Tennisstadion Am Hamburger Rothenbaum statt.

SPORT1 überträgt seit Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 7. Juli, zahlreiche Partien - auch mit deutscher Beteiligung - LIVE im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de , zudem wird es die besten Szenen auch in Highlight-Magazinen geben.

Anzeige

An Tag 6 wird es bei den Frauen schon richtig ernst. Die K.o.-Phase beginnt, für die deutschen Duos um Laura Ludwig/Maggie Kozuch wird es ernst. Bei den Männern gibt es noch die letzten Gruppenspiele. (SERVICE: Der Spielplan der Beachvolleyball-WM)

SPORT1 ist auch im LIVETICKER dabei. (Hier aktualisieren)

+++ Ehlers/Flüggen siegen deutlich +++

Da ist der Gruppensieg! Nils Ehlers und Lars Flüggen ziehen nach einem glatten 2:0-Erfolg (22:20, 20:15) gegen Ontiveros/Virgen aus Mexiko als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein. Glückwunsch!

+++ Kampf um Gruppensieg +++

Aktuell sieht's richtig gut aus für die Deutschen - 16-11! Sogar der Einzug in die Runde der letzten 32 als Gruppenerster ist nicht unmöglich...

+++ Zweiter Durchgang +++

Die Deutschen starten zunächst besser und holen sich gleich zu Beginn ein Break. Im Lauf des zweiten Satzes kämpfen sich die Mexikaner zwischenzeitlich wieder zurück, doch aktuell liegen Ehlers/Flüggen 10:7 vorne. Stark!

+++ Ehlers/Flüggen holen Satz 1 +++

Yes! Der zweite Satzball sitzt! Die Deutschen schnappen sich mit 22:20 den ersten Satz. Wichtig für die Satz-Ratio in dieser engen Gruppe!

+++ Weiter kaum Breaks +++

Spektakulär ist's bislang nicht, es ist hier im wolkigen Hamburg eher eine Sideout-Schlacht. Ganz wenige Breaks, sowohl Ehlers/Flüggen als auch Ontiveros/Virgen bringen ihre Aufschläge bislang gut durch.

+++ Ausgeglichener Auftakt +++

Ehlers/Flüggen liefern sich hier mit den Mexikanern ein spannendes Duell. Nach zwei Seitenwechseln steht's 7:7 - also alles sehr ausgeglichen.

+++ Spannende Gruppe +++

Alle vier Teams in der Gruppe J haben übrigens drei Punkte. Heißt also: Alles kann, nichts muss! Oder so ähnlich. Für alle Duos ist daher noch alles drin. Mal sehen, was es am Ende wird.

+++ Gleicht geht's los +++

Der Sommer in Hamburg zeigt sich heute wieder eher von seiner kühlen Seite. 17 Grad lassen jetzt nicht zwingend sofort die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Aber die Temperaturen sind für die Athleten im Sand vielleicht gar nicht so schlecht.

+++ Erste Spiele mit deutscher Beteiligung um 13 Uhr +++

Zum Auftakt am Mittwoch müssen Ehlers/Flüggen ran. Um 13 Uhr geht's los! Gegner sind das Mexiko-Duo Ontiveros/Virgen, die Nummer 32 der Welt.

Mit einem Sieg und einer Niederlagen stehen bei Duos aktuell bei drei Punkten. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten kommen weiter, zudem die vier besten Gruppendritten. Dank der Lucky-Loser-Regelung können weitere vier weitere Teams in die K.o.Runde einziehen.

Die Partien der Deutschen am 3. Juli im Überblick:

Männer, Gruppenphase

Ontiveros/Virgen - Ehlers/Flüggen 0:2 (20:22, 15:20) Uhr

Frauen, Erste Hauptrunde (K.O.-System)

Borger/Sude - Behrens/Tillmann 15.00 Uhr

Ittlinger/Laboureur - Sponcil/Claes 16.00 Uhr

- Sponcil/Claes 16.00 Uhr Hughes/S. Ross - Kozuch/Ludwig 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stubbe/van Iersel - Bieneck/I. Schneider 17.00 Uhr

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE