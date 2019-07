Nils Ehlers und Lars Flüggen haben bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg als zweites deutsches Männerteam die Runde der letzten 32 erreicht. Gegen die Mexikaner Lombardo Ontiveros/Juan Virgen gewannen die Hamburger in einer spannenden Partie mit 2:0 (22:20, 21:15) und sicherten sich mit dem zweiten Erfolg im dritten Spiel den Sieg in der Gruppe J.

"Es fühlt sich natürlich großartig an, dass wir die Gruppe gewonnen haben. Das tut richtig gut", sagte Flüggen bei DAZN: "Wenn wir uns hundertprozentig auf unser Spiel konzentrieren, was uns heute gelungen ist, dann kann es für uns echt weit gehen."

Zwei deutsche Teams in Lucky-Loser-Runde

Damit stehen alle vier deutschen Männer-Duos in der K.o.-Phase, allerdings müssen Jonathan Erdmann/Sven Winter und Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms den Umweg über die Lucky-Loser-Runde nehmen, um es noch ins Sechzehntelfinale zu schaffen. Beide Teams gehören nicht zu den vier besten Gruppendritten, die das Ticket direkt lösen.

Erdmann/Winter treffen am Abend auf David Schweiner/Ondrej Perusic aus Tschechien, Bergmann/Harms auf die Italiener Alex Ranghieri/Marco Caminati.

Deutschlands derzeit bestes Männer-Duo Julius Thole/Clemens Wickler geht ebenfalls als Gruppensieger in die K.o.-Phase. Im Anschluss an die Auslosung der Lucky-Loser-Runde der Männer beginnt das Sechzehntelfinale der Frauen.