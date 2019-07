Deutschlands derzeit bestes Männerduo Julius Thole und Clemens Wickler ist bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg in die Runde der letzten 32 eingezogen. Die Hamburger gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die Iraner Arash Vakili/Bahman Salemi mit 2:0 (21:18, 22:20) und sind in der Gruppe L nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen, die die direkte Qualifikation für das Sechzehntelfinale bedeuten.

Am Dienstag kommt es gegen die bislang ebenfalls ungeschlagenen US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb zum Showdown um den Gruppensieg. Gegen die überraschend starken Iraner gerieten Thole/Wickler im zweiten Durchgang in Rückstand, wehrten einen Satzball ab und verwandelten dann bei eigenem Aufschlag den ersten Matchball zum zweiten Turniererfolg. "Wir haben das letzte Spiel gegen die US-Jungs gesehen, die Iraner sind echt gut, das haben sie da schon gezeigt. Außerdem haben sie viele Fans dabei, die machen ganz schön Lärm", sagte Thole bei DAZN.

Bieneck/Schneider vermeiden Aus

Victoria Bieneck und Isabel Schneider feierten bei der Heim-WM im Rothenbaumstadion unterdessen den ersten Sieg im dritten Spiel und vermieden damit das vorzeitige Aus. Mit einem 2:0 (21:12, 21:4) gegen die Außenseiterinnen Charlotte Nzayisenga/Judith Hakizimana (Ruanda) zog das Duo als Dritter der Gruppe D zumindest in die Lucky-Loser-Runde ein, in der es um einen Platz im Sechzehntelfinale geht.

Sollten die beiden zu den besten vier Gruppendritten gehören, würde dieser Umweg entfallen. Die Entscheidung darüber fällt erst am Dienstag in den letzten Poolspielen der Frauen.

Körtzinger/Schneider bei Lucky Losern

"Wir hatten eine sehr gute Gruppe, hätten aber durchaus auch eines der vorherigen Spiele gewinnen können. Jetzt haben wir das getan, was wir machen konnten, nämlich möglichst hoch gewonnen", sagte Schneider. Zumindest das Ticket für die Lucky-Loser-Runde sicher haben auch Leonie Körtzinger/Sarah Schneider, die ihr abschließendes Spiel gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka mit 0:2 (14:21, 17:21) verloren und in der Tabelle der Gruppe B auf dem dritten Rang landeten.

Karla Borger/Julia Sude und Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur, die nach je zwei Siegen bereits für die nächste Runde qualifiziert sind, bestreiten am Abend ihre letzten Gruppenspiele. Bei den Männern sind noch die Hamburger Nils Ehlers/Lars Flüggen gefordert.