Bei der Beachvolleyball-WM am Hamburger Rothenbaum ist nun kein Raum mehr für Fehler. Sowohl die Frauen als auch die Männer befinden sich jetzt in der K.o.-Phase. Für die Frauen steht am Donnerstag das Achtelfinale auf dem Programm, für die Herren geht es in der Runde der letzten 32 Teams ums Weiterkommen. (SERVICE: Spielplan der Beachvolleyball-WM im SPORT1-Datencenter)

Nach dem bitteren Aus von Laura Ludwig und Margareta Kozuch ist mit Karla Borger und Julia Sude nur noch ein deutsches Frauen-Team vertreten. Das Duo tritt zum Abschluss des Tages ab 20.30 Uhr gegen das brasilianische Team Barbara und Fernanda an (Beachvolleyball-WM: Borger/Sude - Barbara/Fernanda ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Bei den Männern sieht die Lage etwas besser aus, allerdings steht dort am Donnerstag erst das Sechzehntelfinale an. Noch drei deutsche Teams sind im Turnier vertreten.

Thole/Wickler treten gegen Niederländer an

Philipp Bergmann und Yannick Harms sind zunächst um 15 Uhr gegen die Norweger Anders Mol und Christian Sorum gefordert (im LIVETICKER).

Zwei Stunden später fordern Nils Ehlers und Lars Flüggen die US-Amerikaner Tri Bourne und Trevor Crabb (im LIVETICKER).

Als letztes deutsches Männer-Team tritt das Top-Duo Julius Thole/Clemens Wickler an. Die beiden besten deutschen Beachvolleyballer sind ab 19.15 Uhr gegen die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen auf dem Feld (Beachvolleyball-WM: Thole/Wickler - Brouwer/Meeuwesen ab 19.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

SPORT1 überträgt die Beachvolleyball-WM aus Hamburg vom 28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV und im LIVESTREAM. Heute überträgt SPORT1 ab 18 Uhr LIVE aus Hamburg im TV und LIVESTREAM. Ab 21.30 Uhr gibt es eine Highlight-Sendung des Tages im TV und LIVESTREAM.