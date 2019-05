Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig (33) und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch (32) haben nach der missglückten Premiere auf der World Tour ihre ersten Siege gefeiert.

Beim Drei-Sterne-Turnier in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur setzte sich das neue Vorzeigeduo gegen die Ukrainerinnen Inna und Iryna Machno sowie die Norwegerinnen Ingrid Lunde/Oda Ulveseth jeweils mit 2:0 durch und zogen in die erste K.o.-Runde ein. Ihre Gegnerinnen dort stehen noch nicht fest.

Ludwig/Kozuch hatten in der vergangenen Woche beim Turnier im chinesischen Xiamen ihren Einstand gegeben, waren aber trotz ansprechenden Leistungen nach zwei Niederlagen in den Gruppenspielen vorzeitig ausgeschieden.

Heim-WM und Olympia 2020 als Ziel für Ludwig/Kozuch

Für Laura Ludwig sind es die ersten Auftritte nach der Geburt ihres Sohnes Teo Johnston. Kozuch, von 2010 bis 2014 fünfmal Hallen-Volleyballerin des Jahres, hatte im Januar nach dem Karriereende der langjährigen Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst den Platz an Ludwigs Seite übernommen.

Die großen Ziele von Ludwig/Kozuch sind die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg, wo Ludwig ihren 2017 an der Seite von Walkenhorst gewonnenen Titel verteidigen möchte, und Olympia 2020 in Tokio.