Das Karriereende von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst sorgt in der deutschen Beachvolleyball-Szene für große personelle Umwälzungen - und lässt mit Chantal Laboureur eine Beachvolleyballerin des Jahres 2018 allein zurück.

Die zweimalige deutsche Meisterin Julia Sude (31) hat sich von ihrer langjährigen Partnerin getrennt und spielt künftig an der Seite von Karla Borger (30).

"Mir hat es logischerweise den Boden unter den Füßen weggezogen, als Julia mir vor wenigen Tagen ihre Entscheidung mitgeteilt hat. Ich kann den Entschluss zur Trennung nicht wirklich nachvollziehen", erklärte Laboureur. Olympiasieger Julius Brink zeigte bei SPORT1 Verständnis für die Entscheidung Sudes: "Julia ist in einer Phase ihrer Karriere, wo sie Olympia bisher nur aus dem Fernsehen kennt. Das löst eine unfassbare Motiviation aus."

"Meiner Meinung nach hatten wir ein großes Potential, gemeinsame Top-Ergebnisse bei der diesjährigen Heim-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen 2020 zu erzielen", sagt Chantal Laboureur, die ausgerechnet an ihrem 29. Geburtstag mit dieser Entwicklung konfrontiert wurde.

Trennung des Erfolgsduos Sude/Labourer

"Ich habe in unserem Team nicht die Weiterentwicklung gesehen, die ich mir für die bevorstehende Qualifikation der Olympischen Spiele vorgenommen habe. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst, das Ziel Olympia mit Karla Borger ins Visier zu nehmen", sagte Sude.

Brink warnt: "Am Ende gibt es keine Garantie dafür, dass Karla Borger die bessere Spielerin ist. Das muss Julia bewerten und die Ergebnisse in 2019 werden es zeigen."

Borger meinte: "Wir haben ja schon als Kinder zusammen im Sand gespielt, als wir mit unseren Eltern beim Beachvolleyball unterwegs waren. Da wurde es eigentlich endlich mal Zeit, dass wir als festes Team zusammenfinden."

Kozuch zu Ludwig - Laboureur alleine

Borgers bisherige Partnerin Margareta Kozuch (32) hatte zuvor Walkenhorsts Rolle an der Seite von Olympiasiegerin Laura Ludwig (32) eingenommen. "Kozuch hat noch viel Arbeit vor sich, aber die Ansätze geben Anlass zur Hoffnung", erklärte Brink den Leistungsstand bei der ehemaligen Hallenspielerin. Kozuch wäre die erste deutsche Volleyballerin, die sowohl in der Halle als auch im Sand Erfolg hätte.

Auch für Ludwig sieht Brink Vorteile: "Es ist für sie positiv nicht immer an den Erfolgen der Vergangenheit gemessen zu werden."

Laboureur steht hingegen vor der Qualifikations-Phase zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio noch ohne Partnerin da.

"Werde Traum von Olympia nicht aufgeben"

"Das kam alles sehr plötzlich. Ich werde mir intensive Gedanken machen, wie ich mich weiter aufstelle. Wer mich kennt, weiß, ich bin eine Kämpferin, und ich werde nicht so einfach den Traum von den Olympischen Spielen aufgeben", sagte Laboureur.

Fünf Jahre hatte sie mit Sude zusammengespielt, Olympia 2016 nur wegen der nationalen Quote verpasst und im vergangenen Sommer sogar den 1. Weltranglistenplatz erklommen.

Walkenhorst (28) hatte am Sonntag ihr Karriereende aus gesundheitlichen Gründen verkündet. Zusammen mit Ludwig hatte sie Olympia-Gold in Rio 2016 und den WM-Titel 2017 in Wien gewonnen.