Die deutschen Basketballer um Topspieler Dennis Schröder haben das Ticket für das Olympia-Qualifikationsturnier weiter im Visier.

Zum Auftakt der Platzierungsrunde bei der WM in China schlug das Team von Bundestrainer Henrik Rödl den Senegal mit 89:78 (36:37). Letzter Gegner in Shanghai ist am Montag Kanada.

Bester Werfer gegen die weiterhin sieglosen Afrikaner war der starke Schröder mit 24 Punkten, Johannes Voigtmann und Daniel Theis kamen auf jeweils 14 Zähler. Am Donnerstag hatte Rödls Team mit einem Sieg gegen Jordanien (96:62) den ersten Schritt nach vorne gemacht nach den schwer frustrierenden Niederlagen gegen Frankreich (74:78) und die Dominikanische Republik (68:70), die das vorzeitige Aus bedeutet hatten.

Gegen die Kanadier, die ihre erste Partie im Rennen um die Plätze 17 bis 32 gegen Jordanien mit 126:71 (63:35) gewonnen haben, geht es nun um den Gruppensieg. Dieser sichert die Teilnahme am Quali-Turnier für Tokio 2020.

