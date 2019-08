Entgegen der ursprünglichen Planung wird Bundestrainer Henrik Rödl den endgültigen deutschen Kader für die Basketball-WM erst in China bekannt geben.

Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Samstag nach der Niederlage im Test gegen Gastgeber Japan (83:86) in Saitama mit. Ein Spieler muss vor dem Turnier (31. August bis 15. September) noch aus dem derzeit 13-köpfigen Aufgebot gestrichen werden.

Point Guard Maodo Lo von Bayern München hatte sich am Freitag an gleicher Stelle im Länderspiel gegen Tunesien (89:70) am rechten Knöchel verletzt und war gegen die Japaner durch NBA-Profi Isaac Bonga (Washington Wizards) ersetzt worden. Es ist gut möglich, dass die Entscheidung zwischen diesen beiden Spielern fällt.

Das DBB-Team absolviert am Mittwoch in Jiangmen/China sein letzte Vorbereitungsspiel gegen den möglichen Zwischenrundengegner Australien. In der Vorrunde tritt die deutsche Mannschaft ab dem kommenden Sonntag in Shenzhen gegen Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien an.