Mitfavorit Serbien hat seine Auftakthürde bei der Basketball-WM souverän genommen.

Der Vizeweltmeister gewann im chinesischen Foshan 105:59 (50:32) gegen den völlig überforderten Außenseiter Angola und machte den ersten Schritt zum Sprung in die zweite Gruppenphase. Bogdan Bogdanovic vom NBA-Klub Sacramento Kings (24 Punkte) war bester Werfer im Team von Sasa Djordjevic, ehemals Trainer bei Bayern München.

"Sie haben uns den Hintern versohlt", sagte Angola-Star Yanick Moreira anschließend: "Es tut mir leid, dass ich so reden muss, aber ich will mein Land nicht blamieren. Wenn man zur WM kommt, sollte man bereit sein, zu spielen."

Durch den Erfolg in der Foshan International Sports & Cultural Arena setzten sich die Serben, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio und Vize-Europameister, an die Spitze der Vorrundengruppe D.

Die weiteren Gegner sind Italien und die Philippinen. Zwei Teams ziehen in die Zwischenrunde ein, in der es bei der ersten WM mit 32 Teilnehmern neue Vierergruppen gibt.