Dennis Schröder ist am Dienstag als letzter deutscher Nationalspieler in die Vorbereitung auf die Basketball-WM in China eingestiegen.

Der Leader traf am Mittag in Hamburg im Mannschaftshotel ein und wird am Wochenende beim Supercup in der Hansestadt auflaufen.

"Ich freue mich sehr, dass ich beim Team bin und wir zusammen Richtung World Cup durchstarten können. Die Spiele beim Supercup sind ganz wichtig für uns, wir wollen unseren Fans etwas bieten", sagte Schröder nach seiner Ankunft.

Schröder verpasst Test gegen Schweden

Den ersten Test, ein lockeres 78:46 (37:23) in Trier gegen Schweden, hatte Schröder verpasst.

Offiziell wegen "wichtiger persönlicher Dinge in den USA, die ihn etwas länger in Anspruch genommen haben als ursprünglich geplant" - so hieß es in einer Verbandsmitteilung.

Rödl nutzte die Gelegenheit, um Varianten für den Fall einer Verletzung oder bei Foulproblemen des nominellen Leaders zu testen. Doch klar ist auch, dass Schröder, der schnelle Profi von Oklahoma City Thunder aus der NBA, die deutsche Auswahl auf ein anderes Level heben kann.

Mitspieler freuen sich

Die Mitspieler konnten Schröders Ankunft kaum erwarten. "Wir freuen uns, wenn Dennis kommt. Das wird unser Spiel nochmal verändern, eine ganz andere Dimension reinbringen", sagte Kapitän Robin Benzing.

"Er wird sich schnell in die Mannschaft integrieren", gab sich Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks bereits nach dem Spiel in Trier positiv: "Natürlich freuen wir uns, dass er dazustößt, und dann haben wir wirklich eine sehr gute Mannschaft."

Schröder ziehe "die ganze Aufmerksamkeit auf sich, dadurch ist mehr Platz für alle anderen und wir kriegen mehr offene Würfe. Das hilft uns natürlich sehr."

Schröder steigt gleich ins Training ein

Nach einem gemeinsamen Essen und einem Teammeeting stand am Dienstagabend gleich ein erstes Training in der Halle in Wilhelmsburg an.

"Der Supercup ist das wichtigste Element während unserer kurzen Vorbereitung, das werden echte Härtetests", sagte Rödl. Im ersten Spiel gegen Ungarn zum Auftakt am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) sollen die Abläufe weiter verfeinert werden.

In Tschechien und Polen trifft die deutsche Nationalmannschaft dann auf zwei Teams, die ebenfalls bei der Weltmeisterschaft in Fernost vom 31. August bis 15. September erfolgreich sein wollen.

Insgesamt fünf Spieler, die bei Klubs in den USA unter Vertrag stehen, hat Rödl im Aufgebot, das er nach dem Turnier in Hamburg um einen weiteren Akteur reduzieren wird.

Anschließend steigt das Team in den Flieger nach Asien, in Japan stehen weitere Testspiele auf dem Programm. Vor dem ersten WM-Spiel am 1. September gegen Frankreich muss Rödl dann sein finales Aufgebot benennen, ein weiterer Profi schafft es nicht in den Kader.

Im ersten Vorrundenspiel am 1. September spielen die deutschen Korbjäger gegen Frankreich. Die weiteren Gruppengegner sind die Dominikanische Republik und Jordanien.