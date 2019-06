Deutschlands Vorrundengegner Frankreich hat fünf NBA-Profis in sein vorläufiges Aufgebot für die Basketball-WM in China berufen.

Nationaltrainer Vincent Collet setzt in der Vorbereitung zunächst auf 15 Spieler, sieben weitere stehen als mögliche Nachrücker bereit. Der Kader muss vor dem Turnierbeginn auf zwölf Spieler reduziert werden.

Anzeige

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Aus der NBA sind Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Evan Fournier (Orlando Magic), Rudy Gobert (Utah Jazz), Timothe Luwawu-Cabarrot (Chicago Bulls) und Frank Ntilikina (New York Knicks) dabei. Der frühere Europameister Frankreich ist am 1. September in Shenzhen Auftaktgegner der deutschen Mannschaft. Die weiteren Teams in der Gruppe G sind die Dominikanische Republik und Jordanien.