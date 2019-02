Der fünfmalige Titelgewinner Serbien, Russland und Polen haben sich für die Basketball-WM in China qualifiziert.

Damit sind elf von zwölf Tickets in Europa vergeben, Montenegro und Lettland kämpfen am Montag um den letzten Platz.

Vizeweltmeister Serbien gewann am Sonntag in Belgrad 97:76 (49:33) gegen Israel und sicherte sich in der Gruppe L hinter Griechenland (23 Punkte) und Deutschland (21) mit 19 Punkten den dritten Platz. Vladimir Lucic vom deutschen Meister Bayern München war mit 22 Punkten bester Werfer der Serben.

Russland setzte sich nach einem 18-Punkte-Rückstand 91:76 (37:38) gegen Finnland durch, damit ist der Sprung zur Endrunde (31. August bis 15. September) perfekt. Die Finnen mit dem früheren Bundestrainer Henrik Dettmann hätten einen Sieg mit drei Punkten Unterschied gebraucht.

Am Freitag hatte Mike Taylor, Trainer des Zweitligisten Hamburg Towers, Polen nach 52-jähriger Abstinenz wieder zur WM geführt. Die Polen buchten ihr Ticket für China durch ein 77:69 (32:36) in Kroatien. Zum bislang letzten Mal hatte ein polnisches Nationalteam 1967 in Uruguay an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.

"Ich bin stolz auf unser Team", sagte Taylor (47): "Ich liebe es, dass uns das für immer verbinden wird." Der US-Amerikaner hatte die Towers im Vorjahr übernommen, Hamburg hat als Tabellenzweiter der ProA Hoffnungen auf den Aufstieg.