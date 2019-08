Basketball-WM: Deutschlands Kader zum Durchklicken:

Für Henrik Rödl und sein Team beginnt nun die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die Partie gegen Schweden am Sonntag ist das erste von insgesamt sieben Testspielen, in denen Rödl seine 14 Spieler unter die Lupe nehmen will. Am Ende muss er sich für 12 Kandidaten entscheiden.

Der DBB-Coach, der selbst 178 Mal für Deutschland aufgelaufen ist, zeigt sich dank des starken Kaders selbstbewust: "Wir müssen vor niemandem Angst haben"

Anzeige

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Diese Ansicht teilt auch Dirk Nowitzki. Der 41-Jährige, der 18 Jahre lang das DBB-Trikot trug, sprach von dem tiefsten Kader, den eine Nationalmannschaft je hatte.

Dieser Qualität sind bereits nahmhafte Spieler zum Opfer gefallen. So konnte es sich Rödl erlauben, mit Tibor Pleiß einer langjährigen Stütze des DBB-Teams eine Absage zu erteilen. Der Center des Euroleague-Finalisten Anadolu Efes ist aber nicht die einzige Überraschung bei der Kadernominierung. Auch Bastian Doreth und Karsten Tadda müssen die WM vorm Fernseher verfolgen. In der Qualifikation bestritten sie noch alle Spiele. Am Samstagabend strich der Bundestrainer bereits Karim Jallow und Joshiko Saibou.

SPORT1 zeigt alle 14 Spieler im vorläufigen Kader und schätzt ihre Chancen auf ein WM-Ticket ein.