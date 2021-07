Basketball-Pokalsieger Bayern München hat ein schweres Programm zum Beginn der EuroLeague-Saison erwischt.

Am 30. September reist das Team von Trainer Andrea Trinchieri zum Auftakt zum israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv, bevor am 7. Oktober (20.30 Uhr) der Heim-Kracher gegen den FC Barcelona ansteht. Danach folgen drei Auswärtsspiele in Serie gegen Unics Kasan, Zenit St. Petersburg und Zalgiris Kaunas.

Die Münchner hatten in der abgelaufenen Saison als erste deutsche Mannschaft die EuroLeague-Playoffs erreicht. Dort waren sie im Viertelfinale knapp am italienischen Spitzenklub Armani Mailand gescheitert, auf den die Bayern am 26. Oktober erstmals wieder treffen. Zwei Tage danach kommt es zum ersten deutschen EuroLeague-Duell der Saison mit Alba Berlin.