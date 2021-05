Die Lust auf die Basketball-Sensation ist riesengroß, es kribbelt ohne Ende. (NEWS: Alles zur EuroLeague)

"Ich bin super aufgeregt. Wir sind alle bereit, es ist ein besonderes Spiel", sagte Bayern Münchens Starspieler und Co-Kapitän Vladimir Lucic vor der bisher größten Partie der Vereinsgeschichte, dem Spiel der Spiele. (Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague)

Im fünften Duell der Viertelfinal-Serie der EuroLeague bei Armani Mailand greift das Team um Coach Andrea Trinchieri nach einem Ticket für das Final Four in Köln (28. bis 30. Mai) - Sphären, von denen deutsche Klubs bislang nicht zu träumen wagten.

Die Bayern gehen mit riesigem Selbstvertrauen und dem Momentum auf ihrer Seite in den Showdown am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Mediolanum Forum.(Tabelle der EuroLeague)

Nach zwei Auftaktniederlagen in Mailand hatten sich Lucic und Co. auf beeindruckende Weise in eigener Halle zurückgekämpft. "Jetzt sind wir in den Köpfen der Mailänder", hatte Nationalspieler Paul Zipser nach dem 2:2-Ausgleich grinsend erklärt.

Bayern winkt historisches Final Four

Keine deutsche Mannschaft hatte zuvor die Playoffs der Königsklasse erreicht. Mit dem Sprung zum Finalturnier würden die Bayern einmal mehr Geschichte schreiben.

Unglaublich schwer" werde dies, sagte Geschäftsführer Marko Pesic, der den Aufstieg der Münchner vom Zweitligaklub in die europäische Spitze mitgestaltet hat.

Mit der aktuellen Mannschaft, die ein enormer Zusammenhalt und Kampfgeist auszeichnet, sei aber "alles möglich".

Die Vorbereitung auf die entscheidende Partie war einmal mehr knifflig. Die Münchner mussten noch am Sonntag in der Bundesliga bei der BG Göttingen ran und gewannen ohne zahlreiche Leistungsträger 102:90. Schon vor dem Beginn der Play-offs hatten die Münchner wüst geschimpft über die mangelnde Rücksicht in der Terminplanung auf die bedeutsamen Europacup-Auftritte.

Trinchieri vor Rückkehr in die Heimat

Jetzt schieben die Bayern jede Form der Ablenkung entschlossen beiseite, denn die finanziell deutlich üppiger ausgestatteten Mailänder in ihrer eigenen Halle zu schlagen, gleicht einer Höchstschwierigkeit.

Alle drei bisherigen Saisonspiele beim physisch starken und individuell stark besetzten Gegner gingen verloren.

"Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt Trinchieri vor der Rückkehr in seine Heimatstadt und zeigte viel Respekt vor dem Titelkandidaten: "Sie werden mit ihrer besten Leistung herauskommen und wir müssen noch einmal unser Level steigern."

Lucic, am Freitag beim knappen 85:82 nur 23 Sekunden vor Schluss per Alley-Oop nach irrem Zuspiel von Zipser der Matchwinner, verspricht einen harten Fight. "Wir wissen, wie groß das Spiel für den Klub, für den deutschen Basketball ist", sagte der Serbe: "Wir konzentrieren uns aber nur auf das eine Spiel und nicht das große Bild." (PORTRÄT: Vladimir Lucic: Der Schlüssel zu Bayerns großem Coup)

Ganz stark: Vladimir Lucic (l.) erzwang mit dem FC Bayern ein Entscheidungsspiel gegen Mailand in der Basketball-EuroLeague © Imago

Zipser: Zeit für den ersten Sieg in Mailand"

Trinchieri fällt es schwer, Prognosen anzugeben. "Spiel eins war sehr ähnlich zu Spiel vier, Spiel zwei ähnelte Spiel drei – und jetzt kommt Spiel fünf und ich kann mir nicht vorstellen, was dann passiert", sagt der Italiener.

Zipser, der einst bei den Chicago Bulls in der NBA spielte, gibt eine klare Marschroute vor: "Es wird Zeit, den ersten Sieg in Mailand zu holen."

Das Timing wäre perfekt.