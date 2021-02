Nach dem Ende der Siegesserie in der easycredit Basketball Bundesliga (BBL) hat der deutsche Meister Alba Berlin auch in der EuroLeague eine Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses, das in der Liga zuletzt nach elf Siegen in Bamberg verloren hatte, kassierte bei Fenerbahce Istanbul um Danilo Barthel ein 84:89 (42:45). Nach der vierten Niederlage nacheinander in der Königsklasse stehen die Berliner als Tabellen-16. bei 8:17 Siegen.

Bester Werfer bei Alba war der Schwede Marcus Eriksson mit 19 Punkten, Ben Lammers steuerte 16 Zähler bei. Maodo Lo und Simone Fontecchio kamen jeweils auf 14 Punkte. Bester Schütze der Partie war Istanbuls Nando de Colo (26). In einer engen Partie setzte sich Fenerbahce Ende des dritten Viertels etwas ab und brachte die Führung über die Zeit.