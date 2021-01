Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ein Ausrufezeichen gesetzt und ihren zwölften Sieg im 19. Spiel gefeiert. Der Bundesligist bezwang das russische Spitzenteam Zenit St. Petersburg nach einem packenden Schlagabtausch mit 82:80 (32:40) und festigte ihre Position in der Spitzengruppe. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri ist vorerst Vierter.

Wade Baldwin steuerte 17 Punkte bei, Jalen Reynolds und Vladimir Lucic kamen auf jeweils 15 Zähler. Die Bayern bewiesen dabei am Mittwoch zunächst Comeback-Qualitäten und am Ende Nervenstärke - immerhin lagen sie zwischenzeitlich zehn Punkte zurück. In der Schlussphase blieb der Bundesligist hartnäckig und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.