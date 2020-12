Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague nach drei Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Hauptstadtklub unterlag bei Panathinaikos Athen mit 69:92 (32:39) und ist somit weiter in der unteren Tabellenhälfte. Für die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses war es bereits die achte Niederlage im 14. Spiel.

Kapitän Niels Giffey war mit 13 Punkten bester Scorer bei den Berlinern, für Athen war Ioannis Papapetrou mit 22 Punkten am erfolgreichsten.

Am Samstag muss Alba wieder in der Bundesliga ran. Dann trifft der Titelverteidiger auf ratiopharm Ulm (18.00 Uhr).