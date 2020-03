Am Mittwoch sind sowohl der FC Bayern als auch ALBA Berlin in der EuroLeague gefordert.

Nach dem die Münchner am vergangenen Spieltag ihren Abwärtstrend stoppen konnten und nach vier Niederlagen in Serie bei Zenit St. Petersburg endlich wieder siegen konnten, steht für den Bundesliga-Tabellenführer eine spanische Woche bevor.

Am Mittwochabend gastiert der spanische Vertreter Baskonia Vítoria-Gasteiz ab 20.30 Uhr im Audi Dome (Basketball, EuroLeague: Bayern München - Baskonia Vítoria-Gasteiz ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Bereits zwei Tage später am Freitag steht dann die Partie gegen den Mitfavoriten FC Barcelona auf dem Programm.

Gegen die Katalanen bekommt es zuvor ALBA Berlin zu tun. Der FC Barcelona ist bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, muss aber noch seinen Platz unter den ersten Vier für den Heimvorteil in den Playoffs "best-of-five" verteidigen. (Basketball, EuroLeague: ALBA Berlin - FC Barcelona ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Beide deutschen Teams sind weit von einer möglichen Playoff-Teilnahme entfernt. Die Bayern sind nach ihrem achten Saisonsieg gegen St. Petersburg nun Tabellen-17. Einen Platz vor den Münchnern liegt Pokalsieger ALBA mit neun Siegen.

Bayern-Trainer hofft auf Koponen

"Wir kennen das Programm, leicht wird das sicher nicht, aber wir werden uns auf alles vorbereiten und gehen von Spiel zu Spiel", sagte Oliver Kostic. Der Bayern-Coach hofft diese Woche auf die Rückkehr von Petteri Koponen nach dessen Oberschenkelproblemen.

Trainer rücken in den Fokus

Zwangsläufig stehen bei der Partie zwischen ALBA und Barca auch die Trainer im Mittelpunkt. Als ALBA in den neunziger Jahren zum ersten Mal in der Europaliga gegen den FC Barcelona spielte, war Coach Aito noch Trainer der Katalanen und Svetislav Pesic führte die Albatrosse an. Zwanzig Jahre später finden sich die beiden Trainerlegenden in vertauschten Rollen wieder.

In Barcelona sorgt Neuzugang Malcolm Delaney dafür, dass der spanische Spitzenklub nach den verletzungsbedingten Ausfällen der beiden Spielmacher Thomas Heurtel und Kevin Pangos weiter vom Titel in der EuroLeague träumen darf.

Der ehemalige Bayern-Profi erwies sich für die Katalanen als Glücksfall.

