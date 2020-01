ALBA Berlin ist momentan viel unterwegs. Gleich drei EuroLeague-Auswärtsspiele in Folge stehen an. Nach dem ersten haben die Berliner einen Sieg im Gepäck. Mit 93:86 (50:42) gewann Alba am Dienstagabend bei Olympiakos Piräus.

Playoffs außer Reichweite

Für das Team von Trainer Aíto García Reneses war es der sechste internationale Erfolg der Saison. Allerdings haben die Berliner mit 13 Niederlagen weiterhin einen großen Rückstand auf die Playoff-Plätze. (SERVICE: Tabelle der EuroLeague)

ALBA belegt in der 18 Teams umfassenden Liga lediglich Rang 16 direkt hinter dem deutschen Meister Bayern München.

Nun treffen die Hauptstädter auf Roter Stern Belgrad. (Basketball, EuroLeague: Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin, ab 19.00 Uhr im LIVETICKER)

Belgrad gewann die letzte Partie gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne (83:80) und steht aktuell auf Rang acht. Die Playoffs sind damit für die Serben zum Greifen nah. (SERVICE: Spielplan der EuroLeague)

So können Sie Roter Stern Belgrad gegen ALBA Berlin LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App