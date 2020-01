Die griechische Basketball-Legende Vassilis Spanoulis hat es geschafft.

Am Donnerstagabend krönte sich der 37-Jährige zur Nummer eins in der ewigen Scorerliste der Euroleague.

Bei der 87:96-Pleite von Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul erzielte er per Stepback-Dreier die entscheidenden Punkte, die ihn am bisherigen Führenden Juan Carlos Navarro (4.152 Punkte) vorbeikatapultierten. Spanoulis steht nun insgesamt bei 4.157 Punkten (Stand: 3. Januar).

"Es ist geschafft, ok, aber ich wollte, dass es passiert wenn wir gewinnen. So bleibt ein bitterer Nachgeschmack", erklärte Spanoulis nach der Partie. Anschließend bedankte er sich bei allen Mitspielern und Trainern, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben.

Legende Spanoulis führt noch weitere Statistiken in der Euroleague in seiner 14. Saison an. So ist er auch der All-Time-Leader bei den Assists und bei den verwandelten Freiwürfen. Bei den getroffenen Dreiern liegt er mit 473 Treffern hinter Navarro (623). In seiner Laufbahn konnte er die höchste europäische Trophäe bereits drei Mal in die Luft stemmen und war dabei drei Mal MVP des Final Fours.