Nur drei Tage nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus im Pokal der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn hat der deutsche Meister Bayern München die Chance zur Rehabilitation.

In der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Vereinsbasketballs, empfängt das Team von Trainer Dejan Radonjic Asvel Lyon-Villeurbanne (EuroLeague: FC Bayern München - Asvel Lyon im LIVETICKER) im Audi Dome.

Der in Lyon beheimatete EuroLeague-Neuling startete furios in die neue Saison. Auf einen Sieg gegen Olympiakos Piräus ließ der 18-fache französische Meister einen 79:78-Erfolg gegen Panathinaikos Athen folgen. Dies war zugleich der erste Erfolg einer französischen Mannschaft in der EuroLeague gegen den griechischen Renommierklub.

Auch in der französischen Liga hat Lyon-Villeurbanne bisher nur Siege gefeiert und steht nach fünf Spielen an der Tabellenspitze.

Parker steht an der Spitze von Lyon

Präsident des Klubs ist niemand Geringeres als Tony Parker. Der langjährige NBA-Superstar und vierfache Champion mit den San Antonio Spurs will den Verein in den nächsten Jahren zu einer Topadresse im europäischen Basketball formen.

In der EuroLeague präsentierten sich in den beiden Auftaktspielen vor allem David Lighty (17 Punkte im Schnitt) und Tonye Jekiri (11 Rebounds im Schnitt) in guter Form.

Für München wird es darauf ankommen, die richtigen Schlüsse aus der Pokal-Niederlage zu ziehen. "Diese Niederlage ist bitter, das ist peinlich und darf einer Mannschaft mit hohen Ambitionen wie uns nicht passieren", sagte Nationalspieler Maodo Lo nach der Partie.

