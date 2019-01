Im Duell der beiden Basketball-Bundesligisten im EuroCup hat sich ratiopharm Ulm bei den Frankfurt Skyliners durchgesetzt. Die Ulmer, die wie die Hessen bereits am letzten Spieltag das Ticket zur Teilnahme am Viertelfinale verspielt hatten, gewannen mit 83:68 (38:39).

David Krämer avancierte mit 15 Punkten zum Topscorer für das Team von Trainer Thorsten Leibenath, bei den Gastgebern war Tyler Lawson mit 24 Zählern der erfolgreichste Schütze.

Keine Chance für Ulm und Skyliners

Beide Teams haben keine Chance mehr, Kuban Krasnodar (Russland) oder den französischen Vertreter Asvel Villeurbanne Lyon von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Vizemeister Alba Berlin hatte sich bereits am Dienstag als einziger deutscher Vertreter für das Viertelfinale qualifiziert. Bei AS Monaco gewann das Team von Trainer Aito Garcia Reneses mit 75:61 (36:27). Damit sicherte sich Berlin vorzeitig die Spitzenplatzierung in Gruppe E und den Heimvorteil in der Runde der besten acht Teams.