Die Basketball-Europameisterschaft der Frauen findet 2023 in Slowenien und Israel statt. Das gab der Weltverband FIBA am Freitag bekannt. Beide Länder sind erstmals Gastgeber des Turniers.

Tel Aviv/Israel, Koper und Celje sind die Vorrundenspielorte, in Ljubljana (alle Slowenien) geht die Finalrunde über die Bühne. Vom 17. bis 27. Juni wird in diesem Jahr in Spanien und Frankreich die 38. EM-Endrunde ausgespielt.