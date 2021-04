Basketballidol Dirk Nowitzki ist deutscher Botschafter bei der EM 2022 (1. bis 18. September) und wird bei der Vorrunde in Köln sowie der Finalrunde in Berlin vor Ort dabei sein. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag bekannt.

"Als ich gefragt wurde, ob ich Botschafter für die EuroBasket 2022 werden möchte, habe ich sofort und sehr gerne zugesagt", so Nowitzki: "Viele Superstars aus der NBA und aus den europäischen Topligen sind mit ihren Teams dabei. Das verspricht eine tolle Basketball-Atmosphäre."

Dass der einzige deutsche NBA-Champion Nowitzki (42) im nächsten Jahr kommen will, ist für DBB-Präsident Ingo Weiss ein tolles Zeichen. "Sein Name hat nicht nur in der Basketballwelt eine große Bedeutung, und ich freue mich sehr, dass Dirk auch nach seiner aktiven Karriere zum deutschen Basketball steht", sagte der Verbandschef.

Nowitzki hat insgesamt 153 Länderspiele absolviert. Sein letztes machte er am 10. September 2015 zum Abschluss der EM-Vorrunde in Berlin gegen Spanien. Das DBB-Team schied nach einer Niederlage aus.

"Deutschland wird der Welt wieder ein fröhliches, freundliches, buntes, tolerantes und offenes Bild von sich zeigen", sagte Nowitzki: "Wir werden uns bemühen, ein guter Gastgeber zu sein und die EuroBasket 2022 zu einem Fest für alle zu machen."