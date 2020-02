Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht wie erwartet ohne NBA- und EuroLeague-Spieler in die EM-Qualifikationsspiele im Februar.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, nominierte Bundestrainer Henrik Rödl 14 Spieler für die Partien gegen den WM-Dritten Frankreich in Vechta (21. Februar/20.00 Uhr) und in Newcastle gegen Großbritannien (24. Februar/21.00 Uhr).

Neben etablierten Kräften wie Robin Benzing (Basket Saragossa) oder Center Maik Zirbes (KK Cedevita Olimpija Ljubljana) berief Rödl auch fünf mögliche Debütanten. Bennet Hundt (BG Göttingen), Leon Kratzer (Fraport Frankfurt), Joshua Obiesie (s.Oliver Würzburg), Louis Olinde (Brose Bamberg) und Jan Niklas Wimberg (Chemnitz Niners) könnten allesamt erstmals für Deutschland auflaufen.

Für die DBB-Auswahl haben die Quali-Partien nur Testspielcharakter. Als EM-Gastgeber einer Vorrundengruppe in Köln und der Finalspiele in Berlin braucht sich das Team nicht zu qualifizieren. Da sowohl die nordamerikanische Profiliga NBA als auch die EuroLeague durchspielen, muss Rödl im ersten Quali-Fenster ohne Stars wie Spielmacher Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) auskommen.

Der DBB-Kader in der Übersicht:

Ismet Akpinar (Besiktas Istanbul), Robin Amaize (EWE Baskets Oldenburg), Robin Benzing (Basket Saragossa), Philipp Herkenhoff (Rasta Vechta), Bennet Hundt (BG Göttingen), Karim Jallow (Basketball Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Fraport Frankfurt), Joshua Obiesie (s.Oliver Würzburg), Andreas Obst (ratiopharm Ulm), Louis Olinde (Brose Bamberg), Joshiko Saibou (Telekom Baskets Bonn), Christian Sengfelder (Brose Bamberg), Jan Niklas Wimberg (Chemnitz Niners), Maik Zirbes (KK Cedevita Olimpija Ljubljana)



Auf Abruf: David Krämer (Northern Arizona Suns), Lukas Wank (Basketball Löwen Braunschweig)