Nationalspieler Johannes Thiemann (27) bleibt dem deutschen Basketballmeister ALBA Berlin langfristig erhalten. Der als Center und Power Forward einsetzbare "Big Man" (2,06 m) hat seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2024 verlängert.

In der abgelaufenen Saison kam Thiemann, der sich derzeit mit dem Nationalteam für die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) vorbereitet, in der Bundesliga bei 36 Einsätzen auf einen Schnitt von 7,5 Punkten und 4,1 Rebounds. In der EuroLeague waren es durchschnittlich 7,7 Punkte und 3,8 Rebounds.

"Seit er 2018 zu uns kam, ist er für den Kern der Mannschaft immer wichtiger geworden.

Er ist in diese Rolle reingewachsen und hat unser Team sehr bereichert", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Es ist großartig, dass seine und unsere Weiterentwicklung miteinander verbunden bleiben." Thiemann, 2019 in China WM-Teilnehmer, wurde mit Alba zweimal Meister und einmal Pokalsieger.