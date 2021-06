Wer sichert sich den Matchball im Halbfinale?

Nach dem Ausgleich des FC Bayern in der Best-of-five-Serie gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg ist der Kampf um das Finale der BBL-Playoffs wieder völlig offen. Nach einem wenig überzeugenden Auftritt im ersten Spiel hatte sich der FCB am Montag mit 82:72 durchgesetzt.

SPORT1 überträgt Spiel drei zwischen dem FC Bayern und den MHP RIESEN Ludwigsburg um 20.30 Uhr live im TV und im Stream

Die Mannschaft von Andrea Trinchieri beendete damit die beeindruckende Siegesserie der Ludwigsburger - diese hatten in der eigenen Halle seit 30 Spielen nicht mehr verloren.

"Wir haben es mit einem guten Team zu tun, also müssen wir ruhig blieben. Wir sind gerade mit einer verbesserten Defense nach einem zu lässigen Spiel eins zurückgekommen", sagte Trinchieri nach Spiel zwei: "Manchmal habe ich das Gefühl, das Team braucht einen Schlag ins Gesicht. Sie haben uns vor zwei Tagen hart aufs Maul gehauen. Aber diesmal haben wir an beiden Enden des Feldes eine bessere Vorstellung abgeliefert."

Spiel drei findet nun in München statt.

Sollte danach durch das vierte Match am Freitag wiederum in München noch kein Sieger ermittelt sein, würde die Entscheidung im fünften Aufeinandertreffen am 6. Juni (Sonntag) in Ludwigsburg fallen.

So können sie den Playoff-Kracher live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App