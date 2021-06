Nach dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) verlässt Nationalspieler Philipp Herkenhoff (21) Rasta Vechta und wechselt zu ratiopharm Ulm.

Herkenhoff, der sechs Jahre für die Niedersachsen spielte, wurde aus seinem bis Sommer 2022 laufenden Vertrag herausgekauft. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Philipp gehört zu den talentiertesten jungen deutschen Basketballern. Er besitzt bereits jetzt ein umfangreiches Skillset", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. Es sei "klar, dass Rasta Vechta für einen Profi seines Kalibers nicht das Ende der Fahnenstange ist", sagte Rasta-Klubchef Stefan Niemeyer.

Aktuell tritt Herkenhoff in Hamburg mit der Nationalmannschaft beim Supercup an. Drei Länderspiele hat der Forward bisher absolviert. Herkenhoff stand in 144 Pflichtspielen für Vechta auf dem Parkett.