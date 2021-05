Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen kurz vor dem Einzug in das Halbfinale der BBL-Playoffs.

Nur noch ein Sieg fehlt dem Hauptrundensieger im Duell mit Brose Bamberg - den ersten Matchball in der Best-of-five-Serie will der Titelkandidat schon am Sonntag nutzen. SPORT1 überträgt die Partie um 15 Uhr live im Free-TV sowie im Stream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.

Die ersten beiden Spiele gingen an die Riesen, vor allem im zweiten Aufeinandertreffen wackelte der Favorit aber. Ludwigsburg und Bamberg lieferten sich einen großartigen Schlagabtausch. Mit dem besseren Ausgang für MHP, Trainer John Patrick warnte am Mikrofon von MagentaSport dennoch: "Hoffentlich war das ein Weckruf für uns."

Bamberg habe alles gegeben. "Die waren viel aggressiver und physischer als wir… Aber wir haben die Big Plays gemacht und ich bin sehr stolz. Das war ein wichtiger Sieg." Im dritten Spiel wolle man den Deckel drauf machen.

Brose-Trainer Johan Roijakkers schöpfte Mut aus dem zweiten Spiel: "Wir müssen so spielen, wie wir es heute getan haben. Wir müssen auf den Ball aufpassen und dann haben wir eine Chance. Es ist nicht einfach gegen die, aber das müssen wir machen."

