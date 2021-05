Vladimir Lucic ist von den Fans des Basketball-Bundesligisten Bayern München zum Spieler des Jahrzehnts gewählt worden.

"Die Wahl zum Spieler des Jahrzehnts ist für mich eine große Ehre und definitiv eine Motivation, weiter hart an mir zu arbeiten", sagte der 31-Jährige, der in dieser Saison in der easyCredit BBL als Co-Kapitän der Münchner das EuroLeague-Viertelfinale erreicht hat: "Ich hoffe, dass wir alle Fans bald wiedersehen." (Die Tabelle der easyCredit BBL)

Lucic landet bei Abstimmung vor Hamann

Im Finale setzte sich Lucic, der seit 2016 bei den Bayern unter Vertrag steht, mit 60 Prozent gegen den ehemaligen deutschen Nationalspieler und Bayerns Meisterkapitän von 2014, Steffen Hamann, durch.

Insgesamt gingen mehr als 5000 Stimmen bei der Wahl ein, die anlässlich der zehnten Saison der Münchner in der easyCredit BBL durchgeführt wurde. (Spielplan und Ergebnisse der easyCredit BBL)