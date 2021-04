Die EWE Baskets Oldenburg sind in der Basketball Bundesliga (BBL) mit einen hart erkämpften Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Meister von 2009 setzte sich am Montagabend gegen Brose Bamberg knapp mit 100:99 (50:45) durch und festigte den vierten Tabellenplatz.

Mit 26 Punkten war der US-Amerikaner Rickey Paulding bester Werfer der Niedersachsen, die nach zuvor vier Siegen in Serie am vergangenen Spieltag gegen die Hamburg Towers eine Niederlage einstecken mussten. Durch den Erfolg vergrößerten die Baskets den Vorsprung auf Verfolger Hakro Merlins Crailsheim auf vier Punkte. Bayern München auf Platz drei ist zwei Zähler entfernt.