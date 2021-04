Erfolgstrainer Tuomas Iisalo (38) verlässt die Hakro Merlins Crailsheim aus der Basketball Bundesliga (ausgewählte Spiele der easycredit BBL LIVE im TV auf SPORT1) zum Ende der laufenden Saison nach fünf Jahren.

Nachfolger des Finnen wird Sebastian Gleim (36) vom Ligakonkurrenten Fraport Skyliners aus Frankfurt. Das gaben die Merlins am Dienstag bekannt.

"In dieser Personalie war es uns wichtig, frühzeitig Planungssicherheit zu haben. Tuomas war für uns der erste Ansprechpartner, aber wir respektieren, dass er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht entscheiden konnte", sagte Ingo Enskat, Sportlicher Leiter des Klubs. "Wahnsinn, wie wir die Entwicklung der Merlins in den letzten fünf Jahren gemeinsam mit Tuomas weiter vorangetrieben haben", so Geschäftsführer Martin Romig.

Iisalo tritt mit dem aktuellen Tabellenfünften in dieser Spielzeit erstmals in der Vereinsgeschichte in den Playoffs an. Der frühere finnische Nationalspieler hatte den Posten im März 2016 übernommen und war mit dem Klub aus der BBL abgestiegen.

Nach zwei Jahren in der ProA kehrten die Merlins zurück, in der vergangenen Saison stand das Team vor dem Abbruch der Hauptrunde auf dem dritten Platz und wurde beim Finalturnier in München Zehnter.