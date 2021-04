Drei Tickets für die Playoffs sind bereits vergeben, fünf weitere sind noch zu haben.

In der easyCredit BBL geht der Kampf um die Teilnahme an der Postseason in die entscheidende Phase. Nur die MHP RIESEN Ludwigsburg, der FC Bayern München und ALBA Berlin stehen schon sicher in den Playoffs. Hinter dem Spitzentrio tobt der Kampf um die Ränge. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der easyCredit BBL)

BBL: Wer schafft es in die Playoffs?

An der Spitze thront der Vorjahresfinalist MHP RIESEN Ludwigsburg, der sich im vergangenen Jahr beim Finalturnier dem Titelverteidiger ALBA Berlin beugen musste. (SERVICE: Tabelle der easyCredit BBL)

Ganz vorne spielt außerdem der FC Bayern München mit - die Münchner waren in der von der Corona-Pandemie durcheinander gewirbelten Vorsaison im Viertelfinale gescheitert.

So richtig los geht das Playoff-Rennen ab Platz vier. Und bis auf die beiden Abstiegskandidaten RASTA Vechta und JobStairs GIESSEN 46ers haben die restlichen Teams alle zumindest noch vage Hoffnungen auf den Sprung unter die ersten Acht. Ab Rang elf sinken die Chancen jedoch deutlich.

Heißester Kandidat auf das nächste Ticket für die Postseason sind die Baskets aus Oldenburg. Am Ostersonntag bekommt es das Team auswärts mit s.Oliver Würzburg zu tun, die aktuell in der Tabelle auf Rang 15. platziert sind. (BBL: s.Oliver Würzburg - EWE Baskets Oldenburg, am Sonntag ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream)

Mit einem Sieg können die Oldenburger, die aktuell vier Punkte hinter den bereits qualifizierten Münchnern auf Rang vier liegen, einen großen Schritt in Richtung Playoffs machen.

SPORT1 zeigt den Kampf um die Playoffs LIVE im TV und im LIVESTREAM.

Die kommenden LIVE-Spiele der easyCredit BBL in der Übersicht:

Sonntag, 04. April:

15 Uhr: 26. Spieltag, s.Oliver Würzburg - EWE Baskets Oldenburg

Sonntag, 11. April:

15 Uhr: 27. Spieltag, MHP RIESEN Ludwigsburg - FRAPORT SKYLINERS

Dienstag, 13. April:

18.30 Uhr: 28. Spieltag, Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München

Montag, 19. April:

18.30 Uhr: 29. Spieltag, EWE Baskets Oldenburg - Brose Bamberg

Samstag, 24. April:

18.15 Uhr: 30. Spieltag, EWE Baskets Oldenburg - ratiopharm ulm

