Bundesligist ratiopharm Ulm hat zum fünften Mal in dieser Saison die 100-Punkte-Marke geknackt.

Die Schwaben gewannen am 21. Spieltag mit 102:73 (60:29) gegen den MBC Weißenfels. Für den MBC war es bereits die siebte Niederlage in Folge, Ulm feierte den dritten Sieg in Serie. Ulm ist mit 20 Punkten Tabellensechster, Weißenfels (10) liegt auf dem 16. Rang.

Per Günther war mit 16 Punkten bester Werfer der Ulmer, Michal Michalak holte 23 Punkte für die Gäste.