Basketball-Topklub Bayern München hat sich vor dem Beginn der entscheidenden Saisonphase mit David Krämer verstärkt. Der fünfmalige deutsche Meister stattete den 24 Jahre alten Shooting Guard mit einem Vertrag bis zum Ende der Spielzeit aus.

Krämer, der bislang einmal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen ist, war 2019 von ratiopharm Ulm in die USA gewechselt, schaffte dort den Sprung in die NBA aber nicht. Zuletzt spielte er in der Entwicklungsliga G-League für die Austin Spurs.

"David bringt eine hohe Athletik und Fähigkeiten als Schütze mit, das hat er schon in Ulm nachgewiesen", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi: "In Übersee ist er mit viel Charakter aufgetreten, und wir sind sehr froh, dass er unser Angebot mit großem Enthusiasmus angenommen hat."