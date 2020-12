Nach neun Niederlagen in den ersten neun Pflichtspielen haben sich die JobStairs Giessen 46ers aus der Basketball Bundesliga (BBL) von Trainer Ingo Freyer getrennt. Übergangsweise wird Rolf Scholz, Chefcoach des Farmteams, die Mannschaft betreuen. Das gaben die Mittelhessen einen Tag nach der Pleite im Kellerduell gegen den Syntainics MBC Weißenfels (93:105) bekannt.

Die Gießener sind in der Liga nach sechs Spielen sieglos Letzter, in der Gruppenphase des BBL-Pokals gingen ebenfalls alle drei Partien verloren. Die Trennung wurde laut Geschäftsführer Michael Koch "aufgrund der aktuellen Tabellensituation" vorgenommen. "Solche Entscheidungen sind nicht immer leicht, aber wir stehen in der Verantwortung."

Der frühere deutsche Nationalspieler Freyer (49) hatte den Posten zur Saison 2017/18 als Nachfolger von Denis Wucherer angetreten. Zuvor war Freyer neun Jahre bei Phoenix Hagen Trainer gewesen.