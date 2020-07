Bundesligist Bayern München hat US-Center Jalen Reynolds verpflichtet und damit seine Personalplanungen auf den großen Positionen abgeschlossen.

Der 27-Jährige, der bis Mai für den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv gespielt hatte, erhält einen Einjahresvertrag mit Option für eine weitere Saison. In der Euroleague kam Reynolds in knapp 14 Minuten pro Spiel auf durchschnittlich 5,7 Punkte und 5,3 Rebounds pro Spiel.

FC Bayern setzt auf US-Profis

Reynolds hat bereits viel Erfahrung in Europa gesammelt. Der Profi aus Detroit spielte vor seinem Engagement in Israel bereits in Italien, Spanien und Russland.

Der entthronte Meister setzt mit dem neuen Cheftrainer Andrea Trinchieri also ab sofort mehr auf die US-Schiene.

Zuletzt wurden bereits die ehemaligen NBA-Spieler JaJuan Johnson, Wade Baldwin IV und Malcolm Thomas verpflichtet.