Der FC Bayern Basketball verliert offenbar den nächsten Leistungsträger.

Wie Sportando berichtet, wird Maodo Lo die Münchner verlassen. Demnach schließt sich der deutsche Nationalspieler Meister ALBA Berlin an. Die Einigung soll sogar in Kürze vermeldet werden.

Anzeige

Der FC Bayern wollte sich auf SPORT1-Nachfrage nicht zum Gerücht äußern. Eurohoops hatte bereits vergangene Woche von ALBAs Interesse am 27-Jährigen berichtet.

Der Spielmacher war in der Euroleague mit durchschnittlich 8,96 Punkten Bayerns drittbester Scorer und zudem bester Assistgeber. Auch in der easycredit Basketball-Bundesliga gehörte Lo mit 7,8 Punkten und 3,0 Assists in der Hauptrunde zu den Leistungsträgern des entthronten Champions. Beim Finalturnier kam er sogar auf 8,8 Zähler und 4,7 Vorlagen pro Partie.

Bayern musste bereits den Abgang von Danilo Barthel verkraften. Der Kapitän entschied sich dazu, seinen Vertrag nicht zu verlängern, und wechselte zum türkischen Topklub Fenerbahce Istanbul.

Auch Los Vertrag war nach der Saison, die für Bayern mit einem enttäuschenden Viertelfinal-Aus endete, ausgelaufen. Auch der Abgang von Greg Monroe ist beschlossene Sache.

Nach SPORT1-Informationen planen die Münchner mit 3-4 Neuverpflichtungen. Ein Guard und zwei Big Men müssen nach den (voraussichtlichen) Abgängen fast zwangsläufig dazugehören.

Laut Sportando sind sich die Bayern mit Point Guard Wade Baldwin einig.

Zuletzt hatten die Münchner die Verpflichtung von Trainer Andrea Trinchieri offiziell vermeldet. Der Italiener war bereits bei Brose Bamberg Los Coach, der Point Guard lernte damals Trinchieris impulsive Art kennen.