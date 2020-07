Die deutsche Nationalmannschaft hat zwei weitere Länderspiele für den Herbst terminiert und damit ihren Spielplan für 2020 vervollständigt.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, wird die Mannschaft von Joachim Löw am 7. Oktober in Köln auf die Türkei treffen, ehe es am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik gehen soll.

Anzeige

"Beide Partien sind in die jeweilige offizielle Abstellungsperiode der UEFA integriert", betonte der DFB bei der Bekanntgabe. Soll heißen: Die Vereine sind zur Abstellung ihrer Stars verpflichtet.

"Wir möchten die Länderspiele im Herbst nutzen, damit sich unsere junge Mannschaft weiter einspielen kann", erklärte Bundestrainer Löw und ergänzte: "Mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr wollen wir als Team weiter zusammenwachsen."

Er hoffe, dass man die Spiele vor Zuschauern durchführen könne. Im aufgrund der Coronakrise ohnehin schon eng gedrängten Spielplan kommen nun also die DFB-Partien sieben und acht hinzu.

Der Spielplan der Nationalmannschaft in 2020:

3. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Spanien (in Stuttgart)

6. September 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Schweiz gegen Deutschland (in Basel)

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Ukraine gegen Deutschland

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Tschechische Republik (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Spanien gegen Deutschland