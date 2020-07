Bayern München aus der easyCredi BBL hat Ex-NBA-Profi Wade Baldwin verpflichtet.

Zuletzt war der 24-Jährige in Griechenland bei Olympiakos Piräus aktiv, wo er in 24 EuroLeague-Einsätzen pro Partie 5,5 Punkte in knapp 17 Minuten Spielzeit erzielte.

"Wade wird uns vor allem eine enorme Zähigkeit, Härte, Energie und Physis geben", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi.

Baldwin 2016 von Memphis Grizzlies gedraftet

"Ich will viel Energie liefern, außerdem viel Konstanz, man kann sich auf mich verlassen, und das jeden Tag", sagte Baldwin selbst zu seinem Wechsel.

Der Combo-Guard kam in der NBA 56 mal zum Einsatz. Baldwin wurde im NBA-Draft 2016 in der ersten Runde an Position 17 von den Memphis Grizzlies ausgewählt.