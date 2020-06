Der FC Bayern Basketball geht offenbar mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der easyCredit BBL. Wie serbische Medien berichten, wird Andrea Trinchieri zum entthronten Deutschen Meister wechseln.

Demzufolge macht der Italiener von einer Klausel in seinem Vertrag bei KK Partizan Belgrad Gebrauch, die es ihm erlaubt, vor Ende des Arbeitspapiers 2021 zu einem EuroLeague-Klub zu gehen.

Der FC Bayern reagierte auf die Gerüchte auf SPORT1-Nachfrage am Sonntagnachmittag zunächst nicht.

Bayern im Viertelfinale der BBL raus

Nach einer starken Hauptrunde, die wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden war, schied der Titelverteidiger beim Finalturnier der BBL überraschend schon im Viertelfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg aus.

Direkt im Anschluss wehrte sich Geschäftsführer Marko Pesic gegen eine Trainerdiskussion. "Das wäre respektlos", stellte Pesic klar.

Doch es war zu erwarten, dass sich die Bayern nach Alternativen zu Trainer Oliver Kostic umschauen würden, der erst im Januar 2020 zum Nachfolger des entlassenen Dejan Radonjic ernannt worden war.

Die Auftritte der Münchner beim Finalturnier in eigener Halle waren enttäuschend, eigentlich sollte der dritte Meistertitel in Folge her.

Trinchieri mit Baiesi bei Bamberg erfolgreich

Trinchieri ist in Deutschland kein Unbekannter. Der 51-Jährige trainierte Brose Bamberg von 2014 bis 2018 und führte die Franken zu drei Meisterschaften.

Andrea Trinchieri (l.) und Daniele Baiesi leisteten bei Brose Bamberg erfolgreiche Arbeit © Imago

2018 war er zum serbischen Spitzenklub Partizan Belgrad gewechselt. Nun könnte es zur Wiedervereinigung mit dem ehemaligen Bamberg-Manager Daniele Baiesi kommen, der von 2014 bis 2017 gemeinsam mit Trinchieri agierte.

Seit drei Jahren ist Baiesi Sportdirektor des FC Bayern.