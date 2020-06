Beim Finalturnier der easycredit BBL (sechs Partien LIVE im TV auf SPORT1) sind alle bisherigen Coronatests negativ ausgefallen. Dies teilte der BBL-Hygienebeauftragte Florian Kainzinger am Dienstag via Twitter mit.

Als letztes der zehn Teams wurden die Tests des ehemaligen Serienmeisters Brose Bamberg freigegeben, der am Montagabend als letzter Klub das Quarantäne-Hotel am Münchner Olympiapark bezog.

Anzeige

Am Dienstagabend (easycredit BBL: ALBA Berlin - Brose Bamberg ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) steigt das Team um Headcoach Roel Moors gegen Vizemeister ALBA Berlin in das Geister-Turnier im Audi Dome ein.

Lob erhielten die Organisatoren von Per Günther. Der Ex-Nationalspieler von ratiopharm Ulm hat das Konzept für das Finalturnier in München positiv bewertet. "Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass wir ein großes coronaspezifisches Risiko eingehen. Alles scheint sehr durchdacht", sagte der 32-Jährige am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Wimbush überragt bei Auftaktsieg der Riesen

"Unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, kann sich die Liga bis jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie das echt gut aus dem Boden gestampft hat", sagte Günther: "Das Konzept ist super, man merkt dass das Hotel und die Liga alles versuchen, uns alles so gut wie möglich zu gestalten."